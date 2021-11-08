Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...
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Omega написав:Я так понимаю на этого богатого лоха повесили все долги
На какого лоха? Ясно же написано: нашли в лесу землянку с асиками. Всё. И никого не найдут, если конечно землянка не зарегистрирована официально.
Во время осмотра трансформаторной подстанции сельхозпредприятия, которое долгое время не работало, внимание специалистов „ДТЭК Киевские региональные электросети“ привлекло охранное здание. Оно почему-то было установлено не на территории предприятия, а возле трансформаторной подстанции», — говорится в сообщении.
Подойдя к охранному зданию, специалисты компании заметили чуть прикопанный кабель, который был подключен непосредственно к выводам силового трансформатора. На нем была зафиксирована довольно большая нагрузка.
Если договор действующий, то акт напишут на собственника ТП, сельхозпредприятие. Это тоже самое, если бы "майнер" от вашего узла учета подключился, например снял клемную крышку вашего счетчика и подключился к клемнику так, чтобы электроэнергия не учитывалась "счетчиком". На кого будет акт написан, на Вас или на анонима?
Интересно, а если бы здание было подальше, а кабель прикопан получше, то так и считали бы, что всё в порядке? Учёт электроэнергии, которую потребляет подстанция, отсутствует? А как тогда узнали, что украл именно на миллион?
moveton написав:Интересно, а если бы здание было подальше, а кабель прикопан получше, то так и считали бы, что всё в порядке?
Ну да, пока факт воровства не выявлен, то акт ведь не напишешь. Думаю компания делала пофидерный анализ потерь и выявила участок (линию) с потерями, которые превышают технологические расходы. Вот и пошла искать проблемы на данной линии. Путем замеров нагрузок можно определить, на каком участке "воруют".
moveton написав: А как тогда узнали, что украл именно на миллион?
Существует утвержденная методика начисления компенсации неучтенной электроэнергии, по которой производится расчет. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n893 8.4. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення цих Правил