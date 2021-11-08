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Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...
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Додано: Вів 14 гру, 2021 21:34
Майнинговая ферма в лесной землянке? Серьезно? Автор статьи или кто то из отписавшихся бывал когда нибудь в подобных "помещениях"? Как там решались такие прозаичные вопросы как: влажность, плесень, грызуны, шляющиеся в округе грибники-охотники-собиратели дров и просто местные бездельники? Или там и асики ворованные стояли и их типо не жалко?
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drevlyanin
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Додано: Вів 14 гру, 2021 21:58
drevlyanin это была не просто землянка, а схрон в котором сидели грозные и бородатые лесные братья-майнеры))
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rapyd777
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46
Примат написав:
Во время осмотра трансформаторной подстанции сельхозпредприятия, которое долгое время не работало, внимание специалистов „ДТЭК Киевские региональные электросети“ привлекло охранное здание. Оно почему-то было установлено не на территории предприятия, а возле трансформаторной подстанции», — говорится в сообщении.
N0mad написав: Omega написав:
Я так понимаю на этого богатого лоха повесили все долги
На какого лоха? Ясно же написано: нашли в лесу землянку с асиками. Всё. И никого не найдут, если конечно землянка не зарегистрирована официально.
Подойдя к охранному зданию, специалисты компании заметили чуть прикопанный кабель, который был подключен непосредственно к выводам силового трансформатора. На нем была зафиксирована довольно большая нагрузка.
Если договор действующий, то акт напишут на собственника ТП, сельхозпредприятие. Это тоже самое, если бы "майнер" от вашего узла учета подключился, например снял клемную крышку вашего счетчика и подключился к клемнику так, чтобы электроэнергия не учитывалась "счетчиком". На кого будет акт написан, на Вас или на анонима?
Собственнику сільгосппідприємства, конечно не позавидуешь, в его интересах отдать в счёт погашения долга имущество.
1. Кабель, я так понимаю, силовой "броня".
2. Оборудование майнинга.
Это по моему, без вариантов, но не зависимо может быть ещё и штраф "за подключение", а для этого суммы насчитанной достаточно для возбуждения уголовного дела.
Т.Е. в таком случае это другой порядок?
- Деньги вперёд.
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Kudrjavuy
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