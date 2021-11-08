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Додано: Вів 14 гру, 2021 21:34
Re: Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...
Майнинговая ферма в лесной землянке? Серьезно? Автор статьи или кто то из отписавшихся бывал когда нибудь в подобных "помещениях"? Как там решались такие прозаичные вопросы как: влажность, плесень, грызуны, шляющиеся в округе грибники-охотники-собиратели дров и просто местные бездельники? Или там и асики ворованные стояли и их типо не жалко?
Додано: Вів 14 гру, 2021 21:58
drevlyanin это была не просто землянка, а схрон в котором сидели грозные и бородатые лесные братья-майнеры))
Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46
Собственнику сільгосппідприємства, конечно не позавидуешь, в его интересах отдать в счёт погашения долга имущество.
1. Кабель, я так понимаю, силовой "броня".
2. Оборудование майнинга.
Это по моему, без вариантов, но не зависимо может быть ещё и штраф "за подключение", а для этого суммы насчитанной достаточно для возбуждения уголовного дела.
Т.Е. в таком случае это другой порядок?
- Деньги вперёд.
Додано: Сер 15 гру, 2021 01:14
Хорошая методика. Насколько я её понял, если найдена несанкционированная врезка, то умножаем максимальную мощность найденного оборудования на "кількість календарних днів від дня останнього контрольного зняття представником оператора системи показів засобу вимірювальної техніки чи його технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення" ХЗ что в данном случае понимается под последней технической проверкой. Видимо, на полгода умножали. В общем, реальный ущерб может быть и поменьше. А может и наоборот, побольше, если оно там несколько лет работало.
Додано: Сер 15 гру, 2021 07:48
думаю там пункт
8.4.12. У разі виявлення у непобутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 6 - 8
когда расчет по сечению провода (самое большое начисление в методике), суть которого заключается в том, что принимается за основу предположение, что шло максимально возможное, по пропускной способности кабеля, потребление по 12 часов в сутки.
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