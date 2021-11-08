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Майнінг у землянці: на
Київщині криптофермер вкрав...

Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:34

Re: Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...

Майнинговая ферма в лесной землянке? Серьезно? Автор статьи или кто то из отписавшихся бывал когда нибудь в подобных "помещениях"? Как там решались такие прозаичные вопросы как: влажность, плесень, грызуны, шляющиеся в округе грибники-охотники-собиратели дров и просто местные бездельники? Или там и асики ворованные стояли и их типо не жалко?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 21:58

drevlyanin это была не просто землянка, а схрон в котором сидели грозные и бородатые лесные братья-майнеры))
rapyd777
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46

  Примат написав:
  N0mad написав:
  Omega написав:Я так понимаю на этого богатого лоха повесили все долги

На какого лоха? Ясно же написано: нашли в лесу землянку с асиками. Всё. И никого не найдут, если конечно землянка не зарегистрирована официально. :)

Во время осмотра трансформаторной подстанции сельхозпредприятия, которое долгое время не работало, внимание специалистов „ДТЭК Киевские региональные электросети“ привлекло охранное здание. Оно почему-то было установлено не на территории предприятия, а возле трансформаторной подстанции», — говорится в сообщении.

Подойдя к охранному зданию, специалисты компании заметили чуть прикопанный кабель, который был подключен непосредственно к выводам силового трансформатора. На нем была зафиксирована довольно большая нагрузка.

Если договор действующий, то акт напишут на собственника ТП, сельхозпредприятие. Это тоже самое, если бы "майнер" от вашего узла учета подключился, например снял клемную крышку вашего счетчика и подключился к клемнику так, чтобы электроэнергия не учитывалась "счетчиком". На кого будет акт написан, на Вас или на анонима?

Собственнику сільгосппідприємства, конечно не позавидуешь, в его интересах отдать в счёт погашения долга имущество.
1. Кабель, я так понимаю, силовой "броня".
2. Оборудование майнинга.

Это по моему, без вариантов, но не зависимо может быть ещё и штраф "за подключение", а для этого суммы насчитанной достаточно для возбуждения уголовного дела.
Т.Е. в таком случае это другой порядок?
- Деньги вперёд.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:14

  Примат написав:
  moveton написав: А как тогда узнали, что украл именно на миллион?

Существует утвержденная методика начисления компенсации неучтенной электроэнергии, по которой производится расчет.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0312874-18#n893
8.4. Визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення цих Правил

Хорошая методика. Насколько я её понял, если найдена несанкционированная врезка, то умножаем максимальную мощность найденного оборудования на "кількість календарних днів від дня останнього контрольного зняття представником оператора системи показів засобу вимірювальної техніки чи його технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення" ХЗ что в данном случае понимается под последней технической проверкой. Видимо, на полгода умножали. В общем, реальный ущерб может быть и поменьше. А может и наоборот, побольше, если оно там несколько лет работало.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 07:48

  moveton написав:Хорошая методика. Насколько я её понял, если найдена несанкционированная врезка

думаю там пункт
8.4.12. У разі виявлення у непобутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 6 - 8

когда расчет по сечению провода (самое большое начисление в методике), суть которого заключается в том, что принимается за основу предположение, что шло максимально возможное, по пропускной способности кабеля, потребление по 12 часов в сутки.
Примат
 
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