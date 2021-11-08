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Додано: Вів 14 гру, 2021 21:34
Re: Майнінг у землянці: на Київщині криптофермер вкрав...
Майнинговая ферма в лесной землянке? Серьезно? Автор статьи или кто то из отписавшихся бывал когда нибудь в подобных "помещениях"? Как там решались такие прозаичные вопросы как: влажность, плесень, грызуны, шляющиеся в округе грибники-охотники-собиратели дров и просто местные бездельники? Или там и асики ворованные стояли и их типо не жалко?
Додано: Вів 14 гру, 2021 21:58
drevlyanin это была не просто землянка, а схрон в котором сидели грозные и бородатые лесные братья-майнеры))
Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46
Собственнику сільгосппідприємства, конечно не позавидуешь, в его интересах отдать в счёт погашения долга имущество.
1. Кабель, я так понимаю, силовой "броня".
2. Оборудование майнинга.
Это по моему, без вариантов, но не зависимо может быть ещё и штраф "за подключение", а для этого суммы насчитанной достаточно для возбуждения уголовного дела.
Т.Е. в таком случае это другой порядок?
- Деньги вперёд.
Додано: Сер 15 гру, 2021 01:14
Хорошая методика. Насколько я её понял, если найдена несанкционированная врезка, то умножаем максимальную мощность найденного оборудования на "кількість календарних днів від дня останнього контрольного зняття представником оператора системи показів засобу вимірювальної техніки чи його технічної перевірки (якщо технічну перевірку було проведено після останнього контрольного огляду засобу комерційного обліку) до дня виявлення порушення, але не більше загальної кількості днів у шести календарних місяцях, що передували дню виявлення порушення" ХЗ что в данном случае понимается под последней технической проверкой. Видимо, на полгода умножали. В общем, реальный ущерб может быть и поменьше. А может и наоборот, побольше, если оно там несколько лет работало.
Додано: Сер 15 гру, 2021 07:48
думаю там пункт
8.4.12. У разі виявлення у непобутового споживача порушень, зазначених у підпунктах 6 - 8
когда расчет по сечению провода (самое большое начисление в методике), суть которого заключается в том, что принимается за основу предположение, что шло максимально возможное, по пропускной способности кабеля, потребление по 12 часов в сутки.
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:06
На самом деле, ситуация с методикой такова, что потребителю, в некоторых случаях выгоднее воровать, так как по существующей методике он будет платить меньше. Например, оборудование работает круглые сутки, я по методике берут 8 или 12 часов, в зависимости от вида нарушения.
Допустим я правонарушитель, подбираю провод как раз под своё оборудование, чтобы максимальный ток совпадал с моей необходимостью и запускаю оборудование круглосуточно, а мне посчитают по 8 или 12 часов и только за 6 месяцев.
Но и это еще не всё. В случае воровства, я буду оплачивать только по средней цене РДН и с меня не будут брать еще начисления за поставку! Я получается, по факту, покупаю напрямую у ОСР, а не у поставщика с его надбавкой.
Ну и со стороны ОСР, выявленное воровство и рассчитанные объемы неучтенного потребления электроэнергии не включаются в полезный отпуск (распределение) компании, а ложится в потери компании, что влияет на финансовое состояние распределительной компании в текущем периоде, НО! будет компенсировано в будущем за счет тарифа на распределение. Простыми словами, за вора заплатят в будущем добропорядочные потребители электроэнергии.
Додано: Сер 15 гру, 2021 08:25
Тут всё прозрачно и просто. На выходе технической проверки будет документ, второй экземпляр оставляют потребителю.
Кстати, настоятельно рекомендую всем потребителям пускать работников распределительной компании почаще к проверке своего счетчика, так как если случится какая-то неприятность (ребенок сорвет пломбу и т.п.), то по акту будут проводится начисления с момента этой проверки или съема показаний счетчика.
Додано: Сер 15 гру, 2021 12:06
Разговор про случай врезки на подстанции. Я так понимаю, что подстанция - это объект ДТЭК, а не потребителя, поэтому не очевидно насколько там часты проверки (судя по неожиданно возникшему зданию на территории - не очень) и кому о них оставляется второй экземпляр.
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