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НБУ прозвітував про збиток у
21,5 млрд гривень за 9 місяців

НБУ прозвітував про збиток у 21,5 млрд гривень за 9 місяців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 13:11

НБУ прозвітував про збиток у 21,5 млрд гривень за 9 місяців

Пропонуємо до обговорення:
У 3-му кварталі Національний банк отримав збиток у 9,399 млрд. гривень проти прибутку 36,719 млрд. гривень за аналогічний період минулого року.

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R2
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потужно спрацювали...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 13:35

Да уж. Шевченко сделал разницу. Браво.
Omega
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Сломался печатный станок что ли?))
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Модератори: Ірина_, Модератор

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