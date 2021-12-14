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НБУ прозвітував про збиток у 21,5 млрд гривень за 9 місяців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 13:11
Пропонуємо до обговорення:
У 3-му кварталі Національний банк отримав збиток у 9,399 млрд. гривень проти прибутку 36,719 млрд. гривень за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст НБУ прозвітував про збиток у 21,5 млрд гривень за 9 місяців
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Додано: Вів 14 гру, 2021 13:12
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Додано: Вів 14 гру, 2021 13:35
Да уж. Шевченко сделал разницу. Браво.
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Omega
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Додано: Вів 14 гру, 2021 14:01
Сломался печатный станок что ли?))
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