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Прем'єр запропонував дозволити
примусове вилучення...

Прем'єр запропонував дозволити примусове вилучення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 13:26

Прем'єр запропонував дозволити примусове вилучення...

Пропонуємо до обговорення:
Ініціатором цього документу виступив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Прем'єр запропонував дозволити примусове вилучення земельних ділянок для будівництва доріг..
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:35

Это мудло слышало что-нибудь о неприкосновенности частной собственности?
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:47

Частная собственность заканчивается там, где начинаются национальные интересы.
antonivs32021
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:48

  yevgenmuza написав:... о неприкосновенности частной собственности?

Ну да -- статья 41
Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в
случаях, объеме и порядке, установленных законом.

в новости про это, собственно, и пишут:
Якщо з власником земельної ділянки і нерухомості, що розташована на ній, протягом одного місяця згоди не досягнено, відомство звертається до адміністративного суду з позовом про оплатне примусове відчуження зазначених об’єктів.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:10

  _hunter написав:
  yevgenmuza написав:... о неприкосновенности частной собственности?

Ну да -- статья 41
Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в
случаях, объеме и порядке, установленных законом.

в новости про это, собственно, и пишут:
Якщо з власником земельної ділянки і нерухомості, що розташована на ній, протягом одного місяця згоди не досягнено, відомство звертається до адміністративного суду з позовом про оплатне примусове відчуження зазначених об’єктів.

Вы же понимаете, что в нашей стране платное - это за 1 гривну, как, например, приватбанк
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:12

  safonovstanislav написав:
  _hunter написав:
  yevgenmuza написав:... о неприкосновенности частной собственности?

Ну да -- статья 41
Конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда в
случаях, объеме и порядке, установленных законом.

в новости про это, собственно, и пишут:
Якщо з власником земельної ділянки і нерухомості, що розташована на ній, протягом одного місяця згоди не досягнено, відомство звертається до адміністративного суду з позовом про оплатне примусове відчуження зазначених об’єктів.

Вы же понимаете, что в нашей стране платное - это за 1 гривну, как, например, приватбанк

Вы же понимаете, что к законопроєкту № 6422 это вообще никакого отношения не имеет?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:18

  safonovstanislav написав:Вы же понимаете, что в нашей стране платное - это за 1 гривну, как, например, приватбанк

Если владелец земли кроме той одной гривны получит ещё столько же лярдов, сколько Беня выкачал из Привата перед национализацией, я думаю, ему будет грех жаловаться.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:25

  moveton написав:
  safonovstanislav написав:Вы же понимаете, что в нашей стране платное - это за 1 гривну, как, например, приватбанк

Если владелец земли кроме той одной гривны получит ещё столько же лярдов, сколько Беня выкачал из Привата перед национализацией, я думаю, ему будет грех жаловаться.

Это ведь не отменяет факт национализации за 1 грн? Почему не 2 гривны или не 50 копеек?
Вот, приглянется кому-то земля под вашим домом, вы думаете её будут национализировать дороже, чем собственность олигархов?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:38

  safonovstanislav написав:
  moveton написав:
  safonovstanislav написав:Вы же понимаете, что в нашей стране платное - это за 1 гривну, как, например, приватбанк

Если владелец земли кроме той одной гривны получит ещё столько же лярдов, сколько Беня выкачал из Привата перед национализацией, я думаю, ему будет грех жаловаться.

...
Вот, приглянется кому-то земля под вашим домом, вы думаете её будут национализировать дороже, чем собственность олигархов?

Я на всякий случай повторю: это уже сейчас можно сделать -- вон выше вырезка из Конституции. Все, что законопроект № 6422 предлагает: установить четкие сроки что переговоров, что судов.
А если ВСУ не доверять -- который по законопроекту № 6422 апелляции рассматривать будет -- о законах вообще париться не стоит: любое имущество можно отжать со словами "а попробуй через суд докажи, что оно не мое".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:42

  safonovstanislav написав:Это ведь не отменяет факт национализации за 1 грн? Почему не 2 гривны или не 50 копеек?
Вот, приглянется кому-то земля под вашим домом, вы думаете её будут национализировать дороже, чем собственность олигархов?

Это не отменяет факт национализации, но сильно меняет баланс выгоды. Если предположить, что земля под домом для меня не бесценна, как память и я взял под её залог многомиллардный кредит (допустим, намного более крупный, чем эта земля реально стоит), то мне кажется выгодным, чтобы кто-то эту землю забрал себе вместе с обязательствами выплаты по кредиту. Ну а если за это счастье не я ему, а он мне заплатит, пусть хоть 10 копеек - это вообще круто.
moveton
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