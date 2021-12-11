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Вибір-2021: українці визнали
Moneyveo сервісом...

Вибір-2021: українці визнали Moneyveo сервісом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:24

Вибір-2021: українці визнали Moneyveo сервісом...

Пропонуємо до обговорення:
Днями у столиці відбулося нагородження найкращих компаній та брендів на вітчизняному ринку — міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року 2021».

Дивися повний текст Вибір-2021: українці визнали Moneyveo сервісом онлайн-кредитування року.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:25

Пусть компания и лучшая, а я к ним больше ни ногой.

Зажали по 350 гривен за "приведи друга" и приведенному и привлекающему.

Придумывают фантастические версии про то, что приглашенный сначала перешел по реферальной ссылке, потом вышел, нашел манивео в гугле и только после этого перешел.

Доверие состоит из мелочей и у этой конторы для меня этот лимит уже иссяк
ukrmvs
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Модератори: Ірина_, Модератор

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