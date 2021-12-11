Днями у столиці відбулося нагородження найкращих компаній та брендів на вітчизняному ринку — міжнародний фестиваль-конкурс «Вибір року 2021».
Дивися повний текст Вибір-2021: українці визнали Moneyveo сервісом онлайн-кредитування року.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:24
Вибір-2021: українці визнали Moneyveo сервісом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Вибір-2021: українці визнали Moneyveo сервісом онлайн-кредитування року.
Додано: Вів 14 гру, 2021 15:25
Пусть компания и лучшая, а я к ним больше ни ногой.
Зажали по 350 гривен за "приведи друга" и приведенному и привлекающему.
Придумывают фантастические версии про то, что приглашенный сначала перешел по реферальной ссылке, потом вышел, нашел манивео в гугле и только после этого перешел.
Доверие состоит из мелочей и у этой конторы для меня этот лимит уже иссяк
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