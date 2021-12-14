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Новий ТРЦ у Києві збудують на
місці книжкового ринку на...

Новий ТРЦ у Києві збудують на місці книжкового ринку на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:32

Новий ТРЦ у Києві збудують на місці книжкового ринку на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Дивися повний текст Новий ТРЦ у Києві збудують на місці книжкового ринку на Петрівці.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:33

Ще недавно Кличко казав, що то всьо подстрєкательство https://biz.liga.net/ekonomika/nedvizhi ... ---klichko
Кличко конечно не при чём.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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