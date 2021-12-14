Про це свідчать дані Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.
Дивися повний текст Новий ТРЦ у Києві збудують на місці книжкового ринку на Петрівці.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 18:32
Новий ТРЦ у Києві збудують на місці книжкового ринку на...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Новий ТРЦ у Києві збудують на місці книжкового ринку на Петрівці.
Додано: Вів 14 гру, 2021 18:33
Ще недавно Кличко казав, що то всьо подстрєкательство
Кличко конечно не при чём.
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