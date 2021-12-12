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Хто в Україні заробляє
найменше: список вакансій

Хто в Україні заробляє найменше: список вакансій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 00:52

Хто в Україні заробляє найменше: список вакансій

Пропонуємо до обговорення:
В Україні на ринку праці пропонують десятки тисяч вакансій із мінімальною зарплатою. Мінімум заробляють, наприклад, адміністратори магазинів, двірники, мийники.

Дивися повний текст Хто в Україні заробляє найменше: список вакансій.
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