В Україні на ринку праці пропонують десятки тисяч вакансій із мінімальною зарплатою. Мінімум заробляють, наприклад, адміністратори магазинів, двірники, мийники.
Дивися повний текст Хто в Україні заробляє найменше: список вакансій.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 00:52
Хто в Україні заробляє найменше: список вакансій
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Дивися повний текст Хто в Україні заробляє найменше: список вакансій.
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