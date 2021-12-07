Українцям почнуть нараховувати новий податок на землю вже з 1 січня 2022 року.
Дивися повний текст Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 07:02
Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю
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Дивися повний текст Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю.
Додано: Сер 15 гру, 2021 07:02
От виродки, маю пай площею 1 га , отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?
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