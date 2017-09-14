З ночі проти 21 серпня і рано-вранці Росія комбіновано атакувала Україну, запускаючи безпілотники і ракети. Зокрема, під ударом опинилися західні регіони.
Групи "шахедів" росіяни запустили по Україні з вечора 20 серпня – і станом на ранок вони продовжують фіксуватись у повітряному просторі.
О 02:49 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Згодом фіксувались пуски ракет, здебільшого – курсом на захід.
Також деякі крилаті ракети летіли в бік Одещини.
Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк також писав про пуски з бортів ТУ-95МС. Крім того, з моря летіли "Калібри".
"Путін хоче миру" (с)
У місті Мукачево на Закарпатті стався удар по території одного з підприємств, повідомила міська рада. Виникла пожежа, людей закликали щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.