Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 21:52

Росіянський фільм, але якраз про те, що в містах до 45% призовних чоловіків мали бронь.
І категорії майже ті, що бронюються зараз. Включно з артистами.

Повідомлення Додано: Сер 20 сер, 2025 22:12

Флайман, а ти після війни підеш з повинною? Щоб пробачили.
Повідомлення Додано: Чет 21 сер, 2025 07:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія масовано атакувала Україну крилатими ракетами
З ночі проти 21 серпня і рано-вранці Росія комбіновано атакувала Україну, запускаючи безпілотники і ракети. Зокрема, під ударом опинилися західні регіони.

Групи "шахедів" росіяни запустили по Україні з вечора 20 серпня – і станом на ранок вони продовжують фіксуватись у повітряному просторі.

О 02:49 Повітряні сили повідомили про зліт МіГ-31К, який є носієм "Кинджалів". Згодом фіксувались пуски ракет, здебільшого – курсом на захід.

Також деякі крилаті ракети летіли в бік Одещини.

Наближений до ЗСУ Telegram-канал Николаевский Ванёк також писав про пуски з бортів ТУ-95МС. Крім того, з моря летіли "Калібри".


"Путін хоче миру" (с)

У місті Мукачево на Закарпатті стався удар по території одного з підприємств, повідомила міська рада. Виникла пожежа, людей закликали щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю.
