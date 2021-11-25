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Вартість Великої Кільцевої
навколо Києва виявилася...

Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:15

Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Укравтодор розпочала торги, на яких буде визначено підрядника на будівництво першої ділянки Великої Кільцевої дороги навколо Києва.

Дивися повний текст Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася вищою, ніж у ФРН і США.
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