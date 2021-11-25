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Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася...
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:15
Пропонуємо до обговорення:
Компанія Укравтодор розпочала торги, на яких буде визначено підрядника на будівництво першої ділянки Великої Кільцевої дороги навколо Києва.
Дивися повний текст Вартість Великої Кільцевої навколо Києва виявилася вищою, ніж у ФРН і США
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:16
Страна контрастов. Не боятся воровать.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:17
Зелені мародери, хто б міг подумати?!))
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:56
История говорят циклична, вот и вернулось все на круги своя
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:57
"никакого ограничения по завышению цены контракта уже после тендера;
никакой прозрачности. Торги пройдут вне пределов прозрачности на площадке Playtender." -узаконенное воровство.нагло и цинично.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:45
300 миллионов за км - это ещё не предел! Там есть ещё два фактора роста стоимости:
1. никакого ограничения по превышению контракта;
2. никакой прозрачности торгов.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:48
Наш главный враг - это мародёры у власти, внутри страны.
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