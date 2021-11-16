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«Укрзалізниця» підвищила ціну квитків у Kyiv Boryspil...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 09:17
Пропонуємо до обговорення:
Вартість проїзду в Kyiv Boryspil Express, що курсує між Центральним залізничним вокзалом Києва та аеропортом Бориспіль, збільшилася з 80 гривень до 100 гривень.
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