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Прокуратура прийшла з новими
обшуками до Київавтодору:...

Прокуратура прийшла з новими обшуками до Київавтодору:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:46

Прокуратура прийшла з новими обшуками до Київавтодору:...

Пропонуємо до обговорення:
Київська міська прокуратура провела обшуки у приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор". Посадовців підприємства підозрюють у розтраті 148,7 млн грн під час ремонту Південного мостового переходу в столиці.

Дивися повний текст Прокуратура прийшла з новими обшуками до Київавтодору: запідозрили розтрату 150 млн на ремонті мосту.
R2
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Честных нет нигде. Одни ворюги. Украсть с дороги - это святое,
Omega
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А в Укравтодор вони не хочуть прийти? Там же ціна київської об'їздної вже вища ніж в США чи Німеччині. І все це повз відкриті тендери
kyiv7777
 
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