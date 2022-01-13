Пропонується включати в дохід грошові перекази з-за кордону.
Дивися повний текст Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами.
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Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:25
Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пільги та субсидії призначатимуть за новими правилами.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:25
Яке відношення зелена шобла має до переказів з-за кордону. Якщо людина там горбатиться аби заробити собі на житло і переказує кошти мамі або татові, то недоумки хочуть ці гроші забрати під виглядом скасування субсидії для пенсіонерів. Що ви зробили аби люди повернулися і працювали вдома? Три роки годують обіцянками. Може вже дость?
Додано: П'ят 18 лют, 2022 11:32
Мух от котлет стоит отделять: горбатиться или нет з-за кордоном -- личный выбор каждого. А почему получающий помощь "заграничный" пенсионер лучше такого же, но местного -- вопрос.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:29
Включать перевод из за границы это бред и маразм, во первых деньги могут быть просто на лечение или лекарства или вообще чужие доя передачи другим людям, на субсидии тупо нет денег и теперь клоунам нужно выдумывать всё больше и больше препон для того чтобы не платить людям помощь..
Додано: П'ят 18 лют, 2022 12:34
Чем деньги на лекарства из-за бугра отличаются от денег на лекарства, но переданные внутри страны? А если они "вообще чужие доя передачи другим людям" -- это уже на статью похоже...
Додано: П'ят 18 лют, 2022 13:20
daonet Субсидии назначают не тем, кто может деньги зарабатывать (там, где каждый сможет, хоть в Африке). Субсидии назначают только тем, кто НЕ может зарабатывать нигде.
Додано: П'ят 18 лют, 2022 21:58
Значит если дети присылают отцу 2000грн, чтоб он мог выжить на свою пенсию 1960грн. то надо у него забрать субсидию за это? Итого : или живи на 1960 с субсидией при прожиточном минимуме больше 2000, или живи так же, но деньги , что дали дети, отдай на комуналку. Все равно готовься питаться из мусорного бака.
Додано: Нед 20 лют, 2022 08:56
всі повинні знати-гроші з неба не падають-а якщо й будуть падати то вони будуть знецінувати властну валюту-бо не підтверждені товаром який в нас випускається.для любих розходів потрібно щось мати.свобода рішень-повинні бути законними-якщо в бік збільшення-то не буде чим оплачувати-колапс неплатежів.якщо в бі зменшення то не буде кому обслуговувати бо не буде возможночсті надавати послуги
Додано: Пон 21 лют, 2022 08:23
Именно: потому, что субсидии положенны только тем, кто живет на свою пенсию 1960грн. Если доход 3960 -- субсидия не положенна. Ну а дети пусть не жлобятся -- и просто оплачивают комуналку.
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