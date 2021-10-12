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Прокуратура прийшла з новими обшуками до Київавтодору:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:46
Пропонуємо до обговорення:
Київська міська прокуратура провела обшуки у приміщеннях комунальної корпорації "Київавтодор". Посадовців підприємства підозрюють у розтраті 148,7 млн грн під час ремонту Південного мостового переходу в столиці.
Дивися повний текст Прокуратура прийшла з новими обшуками до Київавтодору: запідозрили розтрату 150 млн на ремонті мосту
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R2
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:46
Честных нет нигде. Одни ворюги. Украсть с дороги - это святое,
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Omega
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:10
А в Укравтодор вони не хочуть прийти? Там же ціна київської об'їздної вже вища ніж в США чи Німеччині. І все це повз відкриті тендери
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kyiv7777
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:38
Чето маловато как то. Еще при яныке 60% уходило налево.
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p_a_l
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:50
Пришла с "новыми". Тоесть старые прошли безрезультатно
Вспомнились слова "Принесут меня домой — Окажуся я живой! — И ещё неоднократно выйдет зайчик погулять!"
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Igorten
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:10
Самий лучший мер звичайно ні прі чём, а ворюга Густєлєв просто друг.
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unicdima
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