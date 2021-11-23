RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рада продовжила мораторій
на банкрутство державних...

Рада продовжила мораторій на банкрутство державних...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:33

Рада продовжила мораторій на банкрутство державних...

Пропонуємо до обговорення:
Мораторій на банкрутство державних вуглевидобувних шахт подовжено на 2 роки.

Дивися повний текст Рада продовжила мораторій на банкрутство державних вугільних шахт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96669
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 12:33

Интересно, что за чёс?
Вновь какой то левый наркоман статью крапал, после общения с последователями свидетелей секты Греты Тумберг?

Шахты принудительно банкротят, за уголь в лучшем случае платят по тысяче гривень, при себестоимости в три с половиной-четыре.
Остальное всё в прокладки.
И долги как шахтам так и шахты - несплатопроможни.
Усё в офшоры и биткоины.
А уголь завозят из-вне, по ценам намного выше.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9035
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:15

Единственный логичный выход для Экономики Украины это:
1. Возмещение средств вытянутых(изъятых) организованным криминалом под вывеской отмены "Роттердам+" шахтам.
2. За счёт чего восстановление производств по изготовлению ГШО
3. Ликвидация влияния организованного криминала вокруг шахт и реализации угля.(схем)
4. Восстановление добычи отечественного угля - энергетики и независимости Украины
..................................................................
И не мораторий - согласно которому до сих пор людям не отдали по "больничным", расчётные,... ЗА 15год!!! :shock: :evil: :oops:
Т.Е. углекопы официально под этот "шумок" лишены банальных Прав Человека - вернее понижены в Правах Человека.
Не "шахты", а именно углекопы казённые.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9035
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 51 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Рада ухвалила законопроєкт 5600: що буде із податками
R2 » Вів 30 лис, 2021 20:36
5 903
Переглянути останнє повідомлення
Нед 05 гру, 2021 14:13
gkovalenko508
1 тис. грн за вакцинацію: Рада схвалила в цілому...
R2 » П'ят 03 гру, 2021 12:41
3 151
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 03 гру, 2021 14:18
flypgsob
Україна продовжила контракт з Pfizer: 25 млн доз вакцини...
R2 » Вів 23 лис, 2021 15:21
2 243
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 лис, 2021 21:02
alter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (34970)
15.12.2021 15:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.