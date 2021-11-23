Мораторій на банкрутство державних вуглевидобувних шахт подовжено на 2 роки.
Дивися повний текст Рада продовжила мораторій на банкрутство державних вугільних шахт.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 12:33
Рада продовжила мораторій на банкрутство державних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада продовжила мораторій на банкрутство державних вугільних шахт.
Додано: Сер 15 гру, 2021 12:33
Интересно, что за чёс?
Вновь какой то левый наркоман статью крапал, после общения с последователями свидетелей секты Греты Тумберг?
Шахты принудительно банкротят, за уголь в лучшем случае платят по тысяче гривень, при себестоимости в три с половиной-четыре.
Остальное всё в прокладки.
И долги как шахтам так и шахты - несплатопроможни.
Усё в офшоры и биткоины.
А уголь завозят из-вне, по ценам намного выше.
Додано: Сер 15 гру, 2021 14:15
Единственный логичный выход для Экономики Украины это:
1. Возмещение средств вытянутых(изъятых) организованным криминалом под вывеской отмены "Роттердам+" шахтам.
2. За счёт чего восстановление производств по изготовлению ГШО
3. Ликвидация влияния организованного криминала вокруг шахт и реализации угля.(схем)
4. Восстановление добычи отечественного угля - энергетики и независимости Украины
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И не мораторий - согласно которому до сих пор людям не отдали по "больничным", расчётные,... ЗА 15год!!!
Т.Е. углекопы официально под этот "шумок" лишены банальных Прав Человека - вернее понижены в Правах Человека.
Не "шахты", а именно углекопы казённые.
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