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Кабмін подовжив
карантин до квітня

Кабмін подовжив карантин до квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13

Кабмін подовжив карантин до квітня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року.

Дивися повний текст Кабмін подовжив карантин до квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13

Аж удивительно, с чего бы это? :-)
Почему не до апреля 2032 сразу? ))
asdasd
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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