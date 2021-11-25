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Кабмін подовжив
карантин до квітня

Кабмін подовжив карантин до квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13

Кабмін подовжив карантин до квітня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року.

Дивися повний текст Кабмін подовжив карантин до квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13

Аж удивительно, с чего бы это? :-)
Почему не до апреля 2032 сразу? ))
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:06

Да этого шмурдяка давно гнать в растов надо, урод.
DmitryV
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:08

  asdasd написав:...
Почему не до апреля 2032 сразу? ))

Потому, что пэрэсични вльнолюды наконец могу начать прививаться -- и году к лету 22-го ковид наконец-то поборят...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41

Проблема в том, что они 2 недели зеленый сертификат дают. И уже со второй прививкой эти 30 дней проходят раньше получения зеленого. Хотя все делаешь в срок.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:07

  sensei написав:Проблема в том, что они 2 недели зеленый сертификат дают. И уже со второй прививкой эти 30 дней проходят раньше получения зеленого. Хотя все делаешь в срок.

Попробуйте брать сертификат не у "них", а в Дие -- там его и выдают за день и никаких "этих" 30 дней нет...
_hunter
 
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