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Кабмін подовжив карантин до квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року.
Дивися повний текст Кабмін подовжив карантин до квітня
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R2
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13
Аж удивительно, с чего бы это? :-)
Почему не до апреля 2032 сразу? ))
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asdasd
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:06
Да этого шмурдяка давно гнать в растов надо, урод.
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DmitryV
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:08
asdasd написав:
...
Почему не до апреля 2032 сразу? ))
Потому, что пэрэсични вльнолюды наконец могу начать прививаться -- и году к лету 22-го ковид наконец-то поборят...
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_hunter
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41
Проблема в том, что они 2 недели зеленый сертификат дают. И уже со второй прививкой эти 30 дней проходят раньше получения зеленого. Хотя все делаешь в срок.
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sensei
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Додано: Сер 15 гру, 2021 18:07
sensei написав:
Проблема в том, что они 2 недели зеленый сертификат дают. И уже со второй прививкой эти 30 дней проходят раньше получения зеленого. Хотя все делаешь в срок.
Попробуйте брать сертификат не у "них", а в Дие -- там его и выдают за день и никаких "этих" 30 дней нет...
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_hunter
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