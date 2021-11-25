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Кабмін подовжив
карантин до квітня

Кабмін подовжив карантин до квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13

Кабмін подовжив карантин до квітня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року.

Дивися повний текст Кабмін подовжив карантин до квітня.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13

Аж удивительно, с чего бы это? :-)
Почему не до апреля 2032 сразу? ))
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:06

Да этого шмурдяка давно гнать в растов надо, урод.
DmitryV
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:08

  asdasd написав:...
Почему не до апреля 2032 сразу? ))

Потому, что пэрэсични вльнолюды наконец могу начать прививаться -- и году к лету 22-го ковид наконец-то поборят...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41

Проблема в том, что они 2 недели зеленый сертификат дают. И уже со второй прививкой эти 30 дней проходят раньше получения зеленого. Хотя все делаешь в срок.
sensei
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:07

  sensei написав:Проблема в том, что они 2 недели зеленый сертификат дают. И уже со второй прививкой эти 30 дней проходят раньше получения зеленого. Хотя все делаешь в срок.

Попробуйте брать сертификат не у "них", а в Дие -- там его и выдают за день и никаких "этих" 30 дней нет...
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:06

а за день після вакцинації Ви одразу стаєте безпечним в епідеміологчному сенсі? ой нє... аж ніяк... тому це все цирк на дроті... вакцинуюся, але сертифікатами гратися не збираюсь
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 00:48

Не вакцинувався і не збираюся. Абсолютно марна затія. Вірус не бактерія, він мутує кілька разів за сезон, тільки встигай штрикати нові дози. Безкінечне джерело розкрадання бюджетів країн. Не дурно чиновники так за цю тему вчепилися, як воша кожуха. А потім люди скиглять пенсії низькі, зарплати малі. А звідки ж їм взятися, якщо у безмозглого стада гроші витягнули хижаки, транснаціональні компанії через корумпованих чиновників. В усіх цивілізованих країнах люди масово протестують, а ці добровільно йдуть на заклання. Чого бідні? Бо дурні!
Mirax
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