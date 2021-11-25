Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року.
Дивися повний текст Кабмін подовжив карантин до квітня.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13
Кабмін подовжив карантин до квітня
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Дивися повний текст Кабмін подовжив карантин до квітня.
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:08
Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41
Проблема в том, что они 2 недели зеленый сертификат дают. И уже со второй прививкой эти 30 дней проходят раньше получения зеленого. Хотя все делаешь в срок.
Додано: Сер 15 гру, 2021 18:07
Додано: Сер 15 гру, 2021 20:06
а за день після вакцинації Ви одразу стаєте безпечним в епідеміологчному сенсі? ой нє... аж ніяк... тому це все цирк на дроті... вакцинуюся, але сертифікатами гратися не збираюсь
Додано: Чет 16 гру, 2021 00:48
Не вакцинувався і не збираюся. Абсолютно марна затія. Вірус не бактерія, він мутує кілька разів за сезон, тільки встигай штрикати нові дози. Безкінечне джерело розкрадання бюджетів країн. Не дурно чиновники так за цю тему вчепилися, як воша кожуха. А потім люди скиглять пенсії низькі, зарплати малі. А звідки ж їм взятися, якщо у безмозглого стада гроші витягнули хижаки, транснаціональні компанії через корумпованих чиновників. В усіх цивілізованих країнах люди масово протестують, а ці добровільно йдуть на заклання. Чого бідні? Бо дурні!
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