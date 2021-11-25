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Кабмін подовжив карантин до квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів продовжив дію адаптивного карантину в Україні до 31 березня 2022 року.
Дивися повний текст Кабмін подовжив карантин до квітня
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R2
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:13
Аж удивительно, с чего бы это? :-)
Почему не до апреля 2032 сразу? ))
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asdasd
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:06
Да этого шмурдяка давно гнать в растов надо, урод.
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DmitryV
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:08
asdasd написав:
...
Почему не до апреля 2032 сразу? ))
Потому, что пэрэсични вльнолюды наконец могу начать прививаться -- и году к лету 22-го ковид наконец-то поборят...
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_hunter
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:41
Проблема в том, что они 2 недели зеленый сертификат дают. И уже со второй прививкой эти 30 дней проходят раньше получения зеленого. Хотя все делаешь в срок.
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sensei
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Додано: Сер 15 гру, 2021 18:07
sensei написав:
Проблема в том, что они 2 недели зеленый сертификат дают. И уже со второй прививкой эти 30 дней проходят раньше получения зеленого. Хотя все делаешь в срок.
Попробуйте брать сертификат не у "них", а в Дие -- там его и выдают за день и никаких "этих" 30 дней нет...
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_hunter
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Додано: Сер 15 гру, 2021 20:06
а за день після вакцинації Ви одразу стаєте безпечним в епідеміологчному сенсі? ой нє... аж ніяк... тому це все цирк на дроті... вакцинуюся, але сертифікатами гратися не збираюсь
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Tamagoch
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Додано: Чет 16 гру, 2021 00:48
Не вакцинувався і не збираюся. Абсолютно марна затія. Вірус не бактерія, він мутує кілька разів за сезон, тільки встигай штрикати нові дози. Безкінечне джерело розкрадання бюджетів країн. Не дурно чиновники так за цю тему вчепилися, як воша кожуха. А потім люди скиглять пенсії низькі, зарплати малі. А звідки ж їм взятися, якщо у безмозглого стада гроші витягнули хижаки, транснаціональні компанії через корумпованих чиновників. В усіх цивілізованих країнах люди масово протестують, а ці добровільно йдуть на заклання. Чого бідні? Бо дурні!
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Mirax
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Додано: Чет 16 гру, 2021 02:18
Думал, хотя бы смогу с сертификатами путешествовать. Ан нет, Польша и Италия уже перестали пускать и вакцинированных. Омикрон вскоре вытеснит остальные штаммы, нынешние вакцины против него мало эффективны, а новые появятся не скоро. Зато омикрон дает низкую смертность и госпитализации. Така какой смысл вакцинироваться, ради жалкой тысячи грн., которую еще и не везде дают потратить? Ну за 50 тыс. я бы еще подумал. А в кафе и пр. много где можно и по фальшивому коду проникнуть.
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Tegularius
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Додано: Чет 16 гру, 2021 07:51
Mirax написав:
Не вакцинувався і не збираюся. Абсолютно марна затія. Вірус не бактерія, він мутує кілька разів за сезон, тільки встигай штрикати нові дози. Безкінечне джерело розкрадання бюджетів країн. Не дурно чиновники так за цю тему вчепилися, як воша кожуха. А потім люди скиглять пенсії низькі, зарплати малі. А звідки ж їм взятися, якщо у безмозглого стада гроші витягнули хижаки, транснаціональні компанії через корумпованих чиновників. В усіх цивілізованих країнах люди масово протестують, а ці добровільно йдуть на заклання. Чого бідні? Бо дурні!
І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?
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Квесторе_поверніться
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