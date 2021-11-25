Кабмін подовжив карантин до квітня

Квесторе_поверніться написав:
І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?
І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.