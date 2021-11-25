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Кабмін подовжив
карантин до квітня

Кабмін подовжив карантин до квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:00

  Tegularius написав:... Ан нет, Польша и Италия уже перестали пускать и вакцинированных. ... А в кафе и пр. много где можно и по фальшивому коду проникнуть.

Интересно, нет ли тут какой-то связи?.. :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:03

  Квесторе_поверніться написав:І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?

І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.
Mirax
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