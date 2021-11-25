RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кабмін подовжив
карантин до квітня

Кабмін подовжив карантин до квітня
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 10:00

  Tegularius написав:... Ан нет, Польша и Италия уже перестали пускать и вакцинированных. ... А в кафе и пр. много где можно и по фальшивому коду проникнуть.

Интересно, нет ли тут какой-то связи?.. :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 5743
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:03

  Квесторе_поверніться написав:І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?

І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.
Mirax
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6681
З нами з: 04.06.09
Подякував: 822 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:22

  Mirax написав:
  Квесторе_поверніться написав:І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?

І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. ...

А вас кто-то заставляет "їх носити не міняючи, на підборідді, постійно поправляючи брудними руками" :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 5743
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:23

  Mirax написав:
  Квесторе_поверніться написав:І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?

І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.

Так на свіжому повітрі маску носити й не потрібно, її носять якраз там, де повітря "несвіже" і купа людей
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30653
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 7367 раз.
 
Профіль
3
7
3
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:14

  Mirax написав:
  Квесторе_поверніться написав:І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?

І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.


напевно було б цікаво почути ваші враження (якщо б про них можна було б тоді взагалі говорити) коли б ви (чи хтось з ваших близьких) потрапив би до лікарні, а його там лікували б виключно тим переліком, що ви написали, і нічим більше. ну бо при цьому нічого ж не страшно.
wild.tomcat
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 28.10.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:15

  Faceless написав:
  Mirax написав:
  Квесторе_поверніться написав:І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?

І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.

Так на свіжому повітрі маску носити й не потрібно, її носять якраз там, де повітря "несвіже" і купа людей


Але погодьтеся, носіння масок перетворилося з часом на те, що пише Mirax-так би мовити ритуал із дуже сумнівною єфективністю. Люди за два роки вже стомилися від всього цього. Їм спочатку говорили: носи маску та вакцинуйся і ти захищений! Тепер нова пісня: звичайні дешеві маски працюють не дуже добре-потрібно "спеціальні" або дві звичайних :shock: , повної вакцинації вже замало-коліть третю, а з часом мабуть четверту, п'яту... дози. Починається як у пісні: "позади их слышен ропот".
drevlyanin
 
Повідомлень: 702
З нами з: 01.04.20
Подякував: 345 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:21

  wild.tomcat написав:
  Mirax написав:
  Квесторе_поверніться написав:І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?

І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.


напевно було б цікаво почути ваші враження (якщо б про них можна було б тоді взагалі говорити) коли б ви (чи хтось з ваших близьких) потрапив би до лікарні, а його там лікували б виключно тим переліком, що ви написали, і нічим більше. ну бо при цьому нічого ж не страшно.


Ви так пишете, наче вчорана світ народились. В лікарні(середньостатистичній) навіть тим переліком не лікують. Весь "бенкет" за рахунок пацієнта або його родичів. Нерідко і їх силами-додаткова оплата або особиста участь хоч у якомусь догляді.
drevlyanin
 
Повідомлень: 702
З нами з: 01.04.20
Подякував: 345 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:24

  drevlyanin написав:
  Faceless написав:
  Mirax написав:І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.

Так на свіжому повітрі маску носити й не потрібно, її носять якраз там, де повітря "несвіже" і купа людей


Але погодьтеся, носіння масок перетворилося з часом на те, що пише Mirax-так би мовити ритуал із дуже сумнівною єфективністю. Люди за два роки вже стомилися від всього цього. Їм спочатку говорили: носи маску та вакцинуйся і ти захищений! Тепер нова пісня: звичайні дешеві маски працюють не дуже добре-потрібно "спеціальні" або дві звичайних :shock: , повної вакцинації вже замало-коліть третю, а з часом мабуть четверту, п'яту... дози. Починається як у пісні: "позади их слышен ропот".

Не нужно за "всеми" прятаться: к вам тот же вопрос, что и к Mirax -- носить шарфы на подбородке вас кто-то заставляет? -- или извечная надежда на "авось" да не менее извечное "и так сойдет"?
_hunter
 
Повідомлень: 5743
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:01

Re: Кабмін подовжив карантин до квітня

drevlyanin написав:
  Faceless написав:
  Mirax написав:І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.

Так на свіжому повітрі маску носити й не потрібно, її носять якраз там, де повітря "несвіже" і купа людей


Але погодьтеся, носіння масок перетворилося з часом на те, що пише Mirax-так би мовити ритуал із дуже сумнівною єфективністю. Люди за два роки вже стомилися від всього цього. Їм спочатку говорили: носи маску та вакцинуйся і ти захищений! Тепер нова пісня: звичайні дешеві маски працюють не дуже добре-потрібно "спеціальні" або дві звичайних :shock: , повної вакцинації вже замало-коліть третю, а з часом мабуть четверту, п'яту... дози. Починається як у пісні: "позади их слышен ропот".


Воно на те перетворилося майже одразу, насправді. І хоча ефективність не 100%, але навіть "ганчірка", якщо вона таки вдягнута, при близькому контакті в рази знижує ймовірність передачі зарази. А от носити маски на свіжому повітрі, як на мене, не просто не має сенсу, а дійсно шкідливо.
Я взагалі ношу "багаторазовий" жорсткий респіратор з вугільним фільтром і вентилятором на батарейках (якщо треба довго не знімати, то так набагато легше дихати). Бо він зручний, довговічний, не перетворюється у порипану ганчірку, а щодо того, що він "не відповідає вимогам як то ffp3" - певен, він аж ніяк не гірше всіх тих ганчірок, що їх носять 99.9% людей
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30653
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1298 раз.
Подякували: 7367 раз.
 
Профіль
3
7
3
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 60 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як зміниться карантин з 6 грудня: документи, штрафи...
R2 » Пон 06 гру, 2021 13:24
2 227
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 16:05
DmitryV
Кабмін змінив умови продажу газу населенню
R2 » Чет 02 гру, 2021 20:40
1 132
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 гру, 2021 20:40
romeo66620
Кабмін запустив роботу Бюро економічної безпеки
R2 » Чет 25 лис, 2021 16:36
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лис, 2021 16:36
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.