Кабмін подовжив карантин до квітня

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Додано: Чет 16 гру, 2021 10:00
Tegularius написав:
... Ан нет, Польша и Италия уже перестали пускать и вакцинированных. ... А в кафе и пр. много где можно и по фальшивому коду проникнуть.
Интересно, нет ли тут какой-то связи?..
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:03
Квесторе_поверніться написав:
І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?
І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:22
Mirax написав: Квесторе_поверніться написав:
І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?
І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. ...
А вас кто-то заставляет "їх носити не міняючи, на підборідді, постійно поправляючи брудними руками"
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Додано: Чет 16 гру, 2021 11:23
Mirax написав: Квесторе_поверніться написав:
І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?
І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.
Так на свіжому повітрі маску носити й не потрібно, її носять якраз там, де повітря "несвіже" і купа людей
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Додано: Чет 16 гру, 2021 12:14
Mirax написав: Квесторе_поверніться написав:
І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?
І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.
напевно було б цікаво почути ваші враження (якщо б про них можна було б тоді взагалі говорити) коли б ви (чи хтось з ваших близьких) потрапив би до лікарні, а його там лікували б виключно тим переліком, що ви написали, і нічим більше. ну бо при цьому нічого ж не страшно.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 12:15
Faceless написав: Mirax написав: Квесторе_поверніться написав:
І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?
І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.
Так на свіжому повітрі маску носити й не потрібно, її носять якраз там, де повітря "несвіже" і купа людей
Але погодьтеся, носіння масок перетворилося з часом на те, що пише Mirax-так би мовити ритуал із дуже сумнівною єфективністю. Люди за два роки вже стомилися від всього цього. Їм спочатку говорили: носи маску та вакцинуйся і ти захищений! Тепер нова пісня: звичайні дешеві маски працюють не дуже добре-потрібно "спеціальні" або дві звичайних
, повної вакцинації вже замало-коліть третю, а з часом мабуть четверту, п'яту... дози. Починається як у пісні: "позади их слышен ропот".
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Додано: Чет 16 гру, 2021 12:21
wild.tomcat написав: Mirax написав: Квесторе_поверніться написав:
І маску не носите? Велика кількість контактів з можливістю вірус підхопити?
Чи вважаєте що і віруса не є?
І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.
напевно було б цікаво почути ваші враження (якщо б про них можна було б тоді взагалі говорити) коли б ви (чи хтось з ваших близьких) потрапив би до лікарні, а його там лікували б виключно тим переліком, що ви написали, і нічим більше. ну бо при цьому нічого ж не страшно.
Ви так пишете, наче вчорана світ народились. В лікарні(середньостатистичній) навіть тим переліком не лікують. Весь "бенкет" за рахунок пацієнта або його родичів. Нерідко і їх силами-додаткова оплата або особиста участь хоч у якомусь догляді.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 12:24
drevlyanin написав:
Але погодьтеся, носіння масок перетворилося з часом на те, що пише Mirax-так би мовити ритуал із дуже сумнівною єфективністю
Faceless написав: Mirax написав:
І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.
Так на свіжому повітрі маску носити й не потрібно, її носять якраз там, де повітря "несвіже" і купа людей
. Люди за два роки вже стомилися від всього цього. Їм спочатку говорили: носи маску та вакцинуйся і ти захищений! Тепер нова пісня: звичайні дешеві маски працюють не дуже добре-потрібно "спеціальні" або дві звичайних
, повної вакцинації вже замало-коліть третю, а з часом мабуть четверту, п'яту... дози. Починається як у пісні: "позади их слышен ропот".
Не нужно за "всеми" прятаться: к вам тот же вопрос, что и к Mirax -- носить шарфы на подбородке вас кто-то заставляет? -- или извечная надежда на "авось" да не менее извечное "и так сойдет"?
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Додано: Чет 16 гру, 2021 13:01
drevlyanin написав: Faceless написав: Mirax написав:
І маску не ношу. Дивлюся як їх носять не міняючи, на підборідді, постійно поправляють брудними руками, то краще б не носили. Маски як губка набирають вірусів, бактерій, потім тим дихай. Також тривале носіння маски і вдихання вуглекислого газу послаблює легені. Вмирають не від коронавірусу, а від пневмонії ослаблених легень. Для їх здоров'я треба дихати свіжим повітрям і зміцнювати загальний імунітет, можна природніми засобами, часник, цибуля, імбир, бджолиний пилок, риб'ячий жир, ехінацея, фрукти, ягоди, горіхи, сухофрукти, з медикаментів оксолінова мазь перед виходом на вулицю, більше рухатися на свіжому повітрі, тоді ніякі віруси не страшні.
Так на свіжому повітрі маску носити й не потрібно, її носять якраз там, де повітря "несвіже" і купа людей
Але погодьтеся, носіння масок перетворилося з часом на те, що пише Mirax-так би мовити ритуал із дуже сумнівною єфективністю. Люди за два роки вже стомилися від всього цього. Їм спочатку говорили: носи маску та вакцинуйся і ти захищений! Тепер нова пісня: звичайні дешеві маски працюють не дуже добре-потрібно "спеціальні" або дві звичайних
, повної вакцинації вже замало-коліть третю, а з часом мабуть четверту, п'яту... дози. Починається як у пісні: "позади их слышен ропот".
Воно на те перетворилося майже одразу, насправді. І хоча ефективність не 100%, але навіть "ганчірка", якщо вона таки вдягнута, при близькому контакті в рази знижує ймовірність передачі зарази. А от носити маски на свіжому повітрі, як на мене, не просто не має сенсу, а дійсно шкідливо.
Я взагалі ношу "багаторазовий" жорсткий респіратор з вугільним фільтром і вентилятором на батарейках (якщо треба довго не знімати, то так набагато легше дихати). Бо він зручний, довговічний, не перетворюється у порипану ганчірку, а щодо того, що він "не відповідає вимогам як то ffp3" - певен, він аж ніяк не гірше всіх тих ганчірок, що їх носять 99.9% людей
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Додано: Чет 16 гру, 2021 13:48
Зате у найближчу неділю можна сходити на концерт московського кримнашиста Басти в Києві. Носіть масочки та дотримуйтеся карантинних вимог.
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