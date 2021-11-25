Кабмін подовжив карантин до квітня

Додано: Чет 16 гру, 2021 16:36

Mirax написав: Не вакцинувався і не збираюся. Абсолютно марна затія. Вірус не бактерія, він мутує кілька разів за сезон, тільки встигай штрикати нові дози. Безкінечне джерело розкрадання бюджетів країн... Не вакцинувався і не збираюся. Абсолютно марна затія. Вірус не бактерія, він мутує кілька разів за сезон, тільки встигай штрикати нові дози. Безкінечне джерело розкрадання бюджетів країн...

Друзья, в зимнее время разномастные мошенники и официальные власти начнут призывать вас сменить летнюю шину на зимнюю.Алчные производители шин, псевдоинженеры, продажные журналисты и блогеры со всех щелей будут уговаривать вас заплатить космические деньги за абсолютно ненужный и даже опасный продукт. Не поддавайтесь и не становитесь рабами мирового шинного закулисья!Вот несколько фактов о которых умалчивает современная наука и производители:В СССР не было зимней шины, но это не мешало великому народу противостоять пин@осам аж до самого развала СССРЗимние шины придумала финская компания Nokian в 1934 году, но до сих пор не поставляют их на внутренний рынок. Вас это не смущает?Состав зимних шин неизвестен и до конца не изучен. Шинная мафия продает нам какую-то непонятную смесь.На зимних шинах разбиваются и гибнут еще больше, чем на летних. Зимняя шина не дает 100% гарантии от ДТП. Тогда зачем нас загоняют на шиномонтаж?Зимой можно использовать максимум всесезонку и то только после обсуждения с вашим личным шиномонтажником. Однажды мой дедушка вылетел на Жигуле в лоб грузовику, но благодаря летним шинам не удержался на траектории и слетел в кювет. Вторая удача - он не был пристегнут и вылетел через лобовое в стог сена. В итоге, у деда ни царапины! Думайте!Еще 70 лет назад они говорили, что достаточно двух зимних шин, позавчера, что нужно четыре, вчера советовали четыре с шипами, а завтра заставят покупать сразу шесть шин. Не будьте покорной биомассой!Все мои друзья гонщики используют зимой исключительно летнюю десятилетнюю лысую шину, и никто ни разу не попадал в аварию, а некоторые даже побеждали в престижных соревнованиях.У моего приятеля есть знакомый владелец шиномонтажа, он меняет зимние шины клиентам, но сам ездит исключительно на сликах и категорически против зимних шин.В последнее время умные люди задают важный вопрос: зачем нужно было придумывать зимнюю шину, если можно было сразу изменить климат?В Конституции ничего не написано про обязательное использование зимних шин.