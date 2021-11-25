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Кабмін подовжив
карантин до квітня

Кабмін подовжив карантин до квітня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:36

  Mirax написав:Не вакцинувався і не збираюся. Абсолютно марна затія. Вірус не бактерія, він мутує кілька разів за сезон, тільки встигай штрикати нові дози. Безкінечне джерело розкрадання бюджетів країн...


Друзья, в зимнее время разномастные мошенники и официальные власти начнут призывать вас сменить летнюю шину на зимнюю.

Алчные производители шин, псевдоинженеры, продажные журналисты и блогеры со всех щелей будут уговаривать вас заплатить космические деньги за абсолютно ненужный и даже опасный продукт. Не поддавайтесь и не становитесь рабами мирового шинного закулисья!

Зимняя шина-фейк!

Вот несколько фактов о которых умалчивает современная наука и производители:

В СССР не было зимней шины, но это не мешало великому народу противостоять пин@осам аж до самого развала СССР

Зимние шины придумала финская компания Nokian в 1934 году, но до сих пор не поставляют их на внутренний рынок. Вас это не смущает?

Состав зимних шин неизвестен и до конца не изучен. Шинная мафия продает нам какую-то непонятную смесь.

На зимних шинах разбиваются и гибнут еще больше, чем на летних. Зимняя шина не дает 100% гарантии от ДТП. Тогда зачем нас загоняют на шиномонтаж?

Зимой можно использовать максимум всесезонку и то только после обсуждения с вашим личным шиномонтажником. Однажды мой дедушка вылетел на Жигуле в лоб грузовику, но благодаря летним шинам не удержался на траектории и слетел в кювет. Вторая удача - он не был пристегнут и вылетел через лобовое в стог сена. В итоге, у деда ни царапины! Думайте!

Еще 70 лет назад они говорили, что достаточно двух зимних шин, позавчера, что нужно четыре, вчера советовали четыре с шипами, а завтра заставят покупать сразу шесть шин. Не будьте покорной биомассой!

Все мои друзья гонщики используют зимой исключительно летнюю десятилетнюю лысую шину, и никто ни разу не попадал в аварию, а некоторые даже побеждали в престижных соревнованиях.

У моего приятеля есть знакомый владелец шиномонтажа, он меняет зимние шины клиентам, но сам ездит исключительно на сликах и категорически против зимних шин.

В последнее время умные люди задают важный вопрос: зачем нужно было придумывать зимнюю шину, если можно было сразу изменить климат?

В Конституции ничего не написано про обязательное использование зимних шин.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:48

При ковіді проблема лише в запаленні. Іншим вірусним інфекціям, зокрема нейротропним (сказ, поліомієліт, цитомегаловірусна інфекція) краще запобігати щепленням, бо коли віруси проникають в нервову тканину, то їх там вже ніщо не зупинить). Всі знайомі, які хворіли, видужали, приймаючи лише протизапальні. Якщо цікаво, можу порадити декілька статей: 1) https://life.liga.net/poyasnennya/inter ... YRoT0_Dclk ; 2) https://www.bbc.com/ukrainian/features- ... sPC798Vl9Q ; 3) https://uk.wikipedia.org/wiki/Антитілозалежне_посилення_інфекції?fbclid=IwAR1MpjlVEDfiXX95yrdAGiKTUKQPNG7gtgGPnAz1K4ysmNnz40O7hVZ5NxA ; 4) https://www.umj.com.ua/article/71532/fu ... i-infekcii
tk86
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 16:52

  _hunter написав:
  asdasd написав:...
Почему не до апреля 2032 сразу? ))

Потому, что пэрэсични вльнолюды наконец могу начать прививаться -- и году к лету 22-го ковид наконец-то поборят...

Что поборят? Вирус мутирует постоянно, поэтому вакцинация бесполезна. Вот новый штамм появился омикрон и уже подтверждают, что существующая вакцинация неэффективна. Собираются разрабатывать поливалентные вакцины. Завтра наколят, появится штамм кибертрон, а за ним лохотрон. Предлагаете колоться от каждого нового штамма всю оставшуюся жизнь?
LOKY
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 17:11

  LOKY написав:
  _hunter написав:
  asdasd написав:...
Почему не до апреля 2032 сразу? ))

Потому, что пэрэсични вльнолюды наконец могу начать прививаться -- и году к лету 22-го ковид наконец-то поборят...

Что поборят? Вирус мутирует постоянно, поэтому вакцинация бесполезна. Вот новый штамм появился омикрон и уже подтверждают, что существующая вакцинация неэффективна. Собираются разрабатывать поливалентные вакцины. Завтра наколят, появится штамм кибертрон, а за ним лохотрон. Предлагаете колоться от каждого нового штамма всю оставшуюся жизнь?

Там ключевой момент: "пэрэсични вльнолюды наконец могу начать прививаться". И только _после этого_ -- поборят.
Ну да. А где омикрон появился? -- в нивакцинированной Африке.
Корона, конечно, мутирует, но не так, чтоб мгновенно -- "закололи" б процентов 70% народу -- глядиш и не успел бы омикрон появиться.
_hunter
 
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