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В Україні відновлять програму із забезпечення житлом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відновлення державної програми із забезпечення чорнобильців житлом. Вона запрацює з наступного року.
Дивися повний текст В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17
мечта а не преЗЕдент. ну оно и понятно - трындеть не мешки ворочать
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:07
А жертвам викрадення марсіанами коли дадуть?
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