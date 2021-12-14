RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні відновлять програму
із забезпечення житлом...

В Україні відновлять програму із забезпечення житлом...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17

В Україні відновлять програму із забезпечення житлом...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відновлення державної програми із забезпечення чорнобильців житлом. Вона запрацює з наступного року.

Дивися повний текст В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96670
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17

мечта а не преЗЕдент. ну оно и понятно - трындеть не мешки ворочать
ruslan42212
Аватар користувача
 
Повідомлень: 329
З нами з: 14.11.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:07

А жертвам викрадення марсіанами коли дадуть?
bobo
 
Повідомлень: 301
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: hno3 і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хто в Україні заробляє найменше: список вакансій
R2 » Сер 15 гру, 2021 00:52
1 77
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 гру, 2021 00:52
lucky44469
В Україні дозволили третю дозу COVID-вакцини: Ляшко...
R2 » Вів 14 гру, 2021 17:59
2 266
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 20:10
drevlyanin
В Україні накрили найбільшу мережу підроблених...
R2 » Вів 14 гру, 2021 18:21
1 254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 гру, 2021 18:21
livs375

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.