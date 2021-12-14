Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відновлення державної програми із забезпечення чорнобильців житлом. Вона запрацює з наступного року.
Дивися повний текст В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17
В Україні відновлять програму із забезпечення житлом...
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Дивися повний текст В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців.
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:42
Те, кто сумел после аварии прожить 35 лет (!) вряд ли когда-либо приближались к Чернобылю ближе, чем на 300 км.
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