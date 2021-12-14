Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відновлення державної програми із забезпечення чорнобильців житлом. Вона запрацює з наступного року.
Дивися повний текст В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17
В Україні відновлять програму із забезпечення житлом...
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Дивися повний текст В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців.
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:42
Те, кто сумел после аварии прожить 35 лет (!) вряд ли когда-либо приближались к Чернобылю ближе, чем на 300 км.
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:35
В каждом населенном пункте 26 апреля ликвидаторы собираются вместе. Подойдите к ним и скажите им в лицо то, что вы сейчас написали.
И да, я еще живой. 4-й слева из стоЯщих, декабрь, 1986.
И они тоже живы (фото сделано 14.12.2020-го, женщина - куратор "чернобыльцев" в районном соцзахисте). На первом фото - высокий, в фуражке, сбрасывал обычной совковой лопатой осколки урана и графита с крыши 3-го блока в развал 4-го. За 2 минуты пребывания на крыше успел сбросить 4 лопаты осколков, фон которых был настолько высоким, что не определялся ДП-5В (стрелка зашкаливала на всех диапазонах).
Додано: Чет 16 гру, 2021 12:51
yanyura
Я уверен Вас никто не хотел обидеть, просто дерибан денег чиновниками зашкаливает.
особенно неприятно, когда прикрываются ветеранами и другими героями.
Додано: Чет 16 гру, 2021 13:05
Slon_Nosov
Мне обидно не за себя лично, а за всех ликвидаторов, и призванных через военкоматы, и посланных гражданскими организациями, когда ежегодно на форуме появляются люди, которые 26 апреля и 14 декабря пишут, что настоящих ликвидаторов уже нет среди живых.
Мы все еще живы, несмотря ни на что. И я хорошо запомнил слова зам. обл. военкома, который сказал перед нами
Естественно никто не встал. Вот такие были "добровольцы", которые, как кое-кто считает, поехали туда за "большими деньгами".
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