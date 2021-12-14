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В Україні відновлять програму
із забезпечення житлом...

В Україні відновлять програму із забезпечення житлом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17

В Україні відновлять програму із забезпечення житлом...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відновлення державної програми із забезпечення чорнобильців житлом. Вона запрацює з наступного року.

Дивися повний текст В Україні відновлять програму із забезпечення житлом чорнобильців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:17

мечта а не преЗЕдент. ну оно и понятно - трындеть не мешки ворочать
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:07

А жертвам викрадення марсіанами коли дадуть?
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:42

Те, кто сумел после аварии прожить 35 лет (!) вряд ли когда-либо приближались к Чернобылю ближе, чем на 300 км.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 18:10

опять будет коррупция для чинуш
ketrax70
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:35

  Nickoss1 написав:Те, кто сумел после аварии прожить 35 лет (!) вряд ли когда-либо приближались к Чернобылю ближе, чем на 300 км.

В каждом населенном пункте 26 апреля ликвидаторы собираются вместе. Подойдите к ним и скажите им в лицо то, что вы сейчас написали.

И да, я еще живой. 4-й слева из стоЯщих, декабрь, 1986.
Зображення
Зображення

И они тоже живы (фото сделано 14.12.2020-го, женщина - куратор "чернобыльцев" в районном соцзахисте). На первом фото - высокий, в фуражке, сбрасывал обычной совковой лопатой осколки урана и графита с крыши 3-го блока в развал 4-го. За 2 минуты пребывания на крыше успел сбросить 4 лопаты осколков, фон которых был настолько высоким, что не определялся ДП-5В (стрелка зашкаливала на всех диапазонах).
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yanyura
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 12:51

yanyura

Я уверен Вас никто не хотел обидеть, просто дерибан денег чиновниками зашкаливает.
особенно неприятно, когда прикрываются ветеранами и другими героями.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 13:05

Slon_Nosov
Мне обидно не за себя лично, а за всех ликвидаторов, и призванных через военкоматы, и посланных гражданскими организациями, когда ежегодно на форуме появляются люди, которые 26 апреля и 14 декабря пишут, что настоящих ликвидаторов уже нет среди живых.

Мы все еще живы, несмотря ни на что. И я хорошо запомнил слова зам. обл. военкома, который сказал перед нами
Вы можете отказаться ехать, но вот рядом со мной сидит зам. прокурора области и все отказавшиеся будут привлечены за уклонение от выполнения воинской обязанности на срок от 3 до 5 лет. Кто отказывается ехать встаньте.

Естественно никто не встал. Вот такие были "добровольцы", которые, как кое-кто считает, поехали туда за "большими деньгами".
yanyura
 
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