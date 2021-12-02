Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Дивися повний текст Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать пенсії до 14 тис. грн: хто отримає підвищені виплати.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04
Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать...
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Дивися повний текст Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать пенсії до 14 тис. грн: хто отримає підвищені виплати.
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04
35 років після аварії.. сумніваюсь , що виплати отримують справжні ліквідатори ( їм вже ніяких виплат не треба)
P.S. знаю двох таких " ліквідаторів', один має групу інвалідності
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