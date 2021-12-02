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Для деяких категорій пенсіонерів
з 1 січня підвищать...

Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04

Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Дивися повний текст Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать пенсії до 14 тис. грн: хто отримає підвищені виплати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04

35 років після аварії.. сумніваюсь , що виплати отримують справжні ліквідатори ( їм вже ніяких виплат не треба)
P.S. знаю двох таких " ліквідаторів', один має групу інвалідності
bobo
 
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