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Для деяких категорій пенсіонерів
з 1 січня підвищать...

Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04

Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

Дивися повний текст Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать пенсії до 14 тис. грн: хто отримає підвищені виплати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04

35 років після аварії.. сумніваюсь , що виплати отримують справжні ліквідатори ( їм вже ніяких виплат не треба)
P.S. знаю двох таких " ліквідаторів', один має групу інвалідності
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 19:36

Ежегодную помощь на оздоровление не пересматривали с 2005 года. Поэтому в 2022 году министерство запланировало ее повышение больше, чем в 3 раза.

Было
особам з інвалідністю I і II групи - 120 гривень;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
інших ядерних аварій і постраждалим за інших обставин від
радіаційного опромінення не з власної вини, віднесеним до
категорії 2 - 100 гривень;

особам з інвалідністю III групи та дітям з інвалідністю,
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою - 90
гривень;

учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,
інших ядерних аварій, віднесеним до категорії 3 та кожній дитині,
яка втратила одного з батьків внаслідок Чорнобильської катастрофи,
та евакуйованим із зони відчуження у 1986 році - 75 гривень.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562 ... D0%BF#Text

Будет, соотв.
360 грн.
300 грн.
270 грн.
225 грн.

Компенсация на питание не пересматривалась с 2015 года. В 2022 году мы впервые с этого времени увеличим ее на 20%

В 2021-м, как и в 2015-м, ее размер на месяц для "ликвидаторов" 1 категории - 2 категории
от 391,8 - 195,9 грн. (Хмельницкая обл.)
до 456,0 - 228,0 грн. (город Киев)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0245-21#Text

Кстати, размер на 2021-й утверждала именно "Міністр М. Лазебна".

Повышение на 20% соотв. составит
от 78,4 - 39,2 грн.
до 91,2 - 45,6 грн.

В Законе указывается правильное название этой компенсации.
Для 1 категории:
Зазначеним особам компенсується 50 процентів вартості продуктів харчування за медичними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-12#Text

Для 2 категории:
Зазначеним особам компенсується 25 процентів вартості продуктів харчування за фізіологічними нормами, встановлюваними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

Там же.

Т.е. 100%-ая стоимость месячного набора продуктов (выплатят от этой суммы соотв. 50% и 25%)
для Хмельницкой области было 783,6 грн., будет 940,3 грн.
для Киева было 912 грн., будет 1094,4 грн.
yanyura
 
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