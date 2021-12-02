Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
Дивися повний текст Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать пенсії до 14 тис. грн: хто отримає підвищені виплати.
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04
Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Для деяких категорій пенсіонерів з 1 січня підвищать пенсії до 14 тис. грн: хто отримає підвищені виплати.
Додано: Сер 15 гру, 2021 16:04
35 років після аварії.. сумніваюсь , що виплати отримують справжні ліквідатори ( їм вже ніяких виплат не треба)
P.S. знаю двох таких " ліквідаторів', один має групу інвалідності
Додано: Сер 15 гру, 2021 19:36
Было
Будет, соотв.
360 грн.
300 грн.
270 грн.
225 грн.
В 2021-м, как и в 2015-м, ее размер на месяц для "ликвидаторов" 1 категории - 2 категории
от 391,8 - 195,9 грн. (Хмельницкая обл.)
до 456,0 - 228,0 грн. (город Киев)
Кстати, размер на 2021-й утверждала именно "Міністр М. Лазебна".
Повышение на 20% соотв. составит
от 78,4 - 39,2 грн.
до 91,2 - 45,6 грн.
В Законе указывается правильное название этой компенсации.
Для 1 категории:
Для 2 категории:
Там же.
Т.е. 100%-ая стоимость месячного набора продуктов (выплатят от этой суммы соотв. 50% и 25%)
для Хмельницкой области было 783,6 грн., будет 940,3 грн.
для Киева было 912 грн., будет 1094,4 грн.
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