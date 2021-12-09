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Паркування у центрі Києва
обходиться водіям у мільйони...

Паркування у центрі Києва обходиться водіям у мільйони...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:09

Паркування у центрі Києва обходиться водіям у мільйони...

Пропонуємо до обговорення:
90 відсотків оплати за паркування місто отримало через додаток «Київ Цифровий».

Дивися повний текст Паркування у центрі Києва обходиться водіям у мільйони гривень: Кличко анонсував розвиток інфраструктури.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:09

9 млн. в трёхмиллионном городе за 4 мес. Или по гривне за человека в месяц. Копьё, как по мне.
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 22:52

Водії платять, коли машина стоїть. Наступний крок - примусити їх платити, коли машина їде. Треба поставити шлагбауми на кожному перехресті. Платні. Можна і автоматичні. Кличко, не зупиняйся на досягнутому. Кияни ще не мруть з голоду.
philippedcnr
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 23:44

  philippedcnr написав:Водії платять, коли машина стоїть. Наступний крок - примусити їх платити, коли машина їде. Треба поставити шлагбауми на кожному перехресті. Платні. Можна і автоматичні. Кличко, не зупиняйся на досягнутому. Кияни ще не мруть з голоду.


Когда машина двигается, водители и так платят, за топливо. Количество частных корыт в мегаполисах превышает все допустимые пределы и его нужно уменьшать, попутно развивая общественный транспорт. Виталя двигается в правильном направлении.
summacut
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