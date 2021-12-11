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У «Газпромі» заявили, що
«прокачали» через Україну весь...

У «Газпромі» заявили, що «прокачали» через Україну весь...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:46

У «Газпромі» заявили, що «прокачали» через Україну весь...

Пропонуємо до обговорення:
Російський "Газпром" зазначає, що виконав зобов'язання щодо транзитного договору з Україною за 2021 рік.

Дивися повний текст У «Газпромі» заявили, що «прокачали» через Україну весь законтрактований обсяг газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 11:46

Можно трубу выключать, а включать уже по весне. За 10 месяцев успеют же 40 млрд. прокачать.
Агрессорский газ нам не нужен, нам венгры со словаками подсобят если что.
summacut
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Модератори: Ірина_, Модератор

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