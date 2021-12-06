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Перша зарплата Верещук на
посаді віце-прем'єр-міністра

Перша зарплата Верещук на посаді віце-прем'єр-міністра
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:32

Перша зарплата Верещук на посаді віце-прем'єр-міністра

Пропонуємо до обговорення:
Таким чином, зарплата Верещук за листопад склала 56 985 гривень.

Дивися повний текст Перша зарплата Верещук на посаді віце-прем'єр-міністра.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:32

і які результати? успіхи є? )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:36

  Tamagoch написав:і які результати? успіхи є? )

за 45 тыс. грн. ? Серьезно?
Примат
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:02

  Примат написав:
  Tamagoch написав:і які результати? успіхи є? )

за 45 тыс. грн. ? Серьезно?


беда в том, что для многих избирателей нынешней власти эта сумма является большой. в меру ихнего развития...
так и живем. :(
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:17

  Slon_Nosov написав:
  Примат написав:
  Tamagoch написав:і які результати? успіхи є? )

за 45 тыс. грн. ? Серьезно?


беда в том, что для многих избирателей нынешней власти эта сумма является большой. в меру ихнего развития...
так и живем. :(

Т.е. для многих избирателей предыдущей власти -- эта сумма являлась небольшой? -- или ЗПшки у паперэдныков меньше были?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:57

Примат, так если результата нет, то может и должность такая не нужна? Что это за отмазка такая - мало платят, поэтому нет результата. Не устраивает ЗП или не справляешься с обязанностями - освободи место.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 10:33

  _hunter написав:
Т.е. для многих избирателей предыдущей власти -- эта сумма являлась небольшой? -- или ЗПшки у паперэдныков меньше были?..


да, небольшой! если для вас 1500$ очень много - соболезную...
для кого-то и квартал вершина актерского мастарства, а для нормальных людей имбицильное шапито.
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:11

  RomanTik написав:Примат, так если результата нет, то может и должность такая не нужна? Что это за отмазка такая - мало платят, поэтому нет результата. Не устраивает ЗП или не справляешься с обязанностями - освободи место.

Очень тяжело написать комментарий без мата, но попробую.
Вы серьезно считаете, что за месяц можно что-то изменить и получить результат?
Оказывается всё так просто с ваших слов. Имеешь бюджет 45 тыс.грн и проблема должна закрыться в течении месяца. Как бы я хотел, чтобы все мои проблемы можно было порешать бюджетами по 45 тыс грн.

P.S. без мата, к сожалению, нет возможности выразить свои эмоции.
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