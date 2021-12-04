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У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:12
summacut написав:
А купить по прямому долгосрочному контракту не? Электроэнергию ж покупаем и не жужжим.
А згадати як трубу перекривали коли покупали по "прямому довгострочному контракту" нє? Пам'ять як у глиста, тому і єлектроенергію купляє зебанда.
А жужжати буде мудрий нарід коли у лютому одночасно перекриють і газ і електрику. Але зеленський мабуть вже на той час буде у ростові.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:14
antikkristall написав: mvi написав:
Онолитеги)) Рашка не даст вам долгосрочный контракт на условиях, к примеру, Германии. Забыли что при Тимошенко покупали газ дороже чем Европа?))
Дадут и еще как, например, в обмен на поставки воды в Крым
Тю, нащо їм та вода. Вони у 2014 в обмін на газ в Януковича весь Крим забрали.
Тепер у Зеленського відберуть увесь південь України, а питання "води в крим" вирішиться саме собою.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:18
nikatrunko573 написав:
Задовбали!!! В нас газу цілком достатньо у сховищах на весь опалювальний період. І його цілком можна продати всім УКРАЇНСЬКИМ громадянам по адекватній ціні, а не геноцидити малий бізнес, який не має "власних нафтогазів" і не залякувати населення, щоб воно не дай Бог не почало питання задавати. Рік при наймні можна спокійно пережити. Ну а потім...чи ішак здохне, чи падишах помре... чи Газпром таки вдавиться і лусне від власної жадібності, нарешті, разом із мокшанським царьком...
Все інше - брехня і маніпуляції для отримання надприбутків.
Те що ви тут розповідаєте - оце і є брехня. Так, можливо, якщо зима не буде холодною, то до квітня газу у сховищах вистачить.
Але потім сховища будуть порожні абсолютно, ціна на газ можливо впаде лише влітку. Купувати не зможуть, власний видобуток газу скорочується вже другий рік поспіль, на закачку його не вистачить. В нас стане уся промисловість, мудрий нарід повикидають на вулицю.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 13:43
А давайте поговорим о стоимости добычи газа которая составляет 2 гр куб.А то манипулировать рыночной стоимостью и миллиардными убытками не корректно если учесть реальную себистоимость.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 14:02
akido написав:
А згадати як трубу перекривали коли покупали по "прямому довгострочному контракту" нє?
Згадай. И про причину згадай. Захотели в рыночек поиграться, Леша-Мерседес цену за траспортировку загадал свою, а цену за газ его тёзка загадал свою. Укры не захотели и контракт под новый 2006 год не подписали. А с 1 января 2006 начали, как бы так помягче сказать, пи*дить газ. Я ничего не упустил?
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