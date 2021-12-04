|
|
|
У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:49
lapay написав: antikkristall написав:
Дадут и еще как, например, в обмен на поставки воды в Крым
А потім повісять нам споживання Лугандона. Простіше в США купувати, через Польщу.
Краще вже на Марсі.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 528
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 394 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:15
lapay написав:
Простіше в США купувати, через Польщу.
Поляки - подхуйловники еще те. Построили терминал с мощностью регазификации всего 5 млрд.куб.м. в год, при потреблении по стране в 15. Не могли построить в 5 раз мощнее хотя бы, чтобы братов выручить, которые землицы у них по Ровнэ с Тарнополем отломили 80 лет назад.
-
summacut
-
-
- Повідомлень: 2111
- З нами з: 19.11.08
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 400 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|