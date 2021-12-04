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У «Нафтогазi» назвали умову,
за якої не зможуть зберегти...

У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:27

  tvd4 написав:До -5,° -8° греюсь кондиционерами, потом котел для дровяного мусора.


Гонять пыль по хате так себе удовольствие. Ну тут уж кому как, кому-то и стоя спать удобно :)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:49

  lapay написав:
  antikkristall написав:Дадут и еще как, например, в обмен на поставки воды в Крым

А потім повісять нам споживання Лугандона. Простіше в США купувати, через Польщу.

Краще вже на Марсі.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:15

  lapay написав:Простіше в США купувати, через Польщу.


Поляки - подхуйловники еще те. Построили терминал с мощностью регазификации всего 5 млрд.куб.м. в год, при потреблении по стране в 15. Не могли построить в 5 раз мощнее хотя бы, чтобы братов выручить, которые землицы у них по Ровнэ с Тарнополем отломили 80 лет назад.
summacut
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