У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти...

Додано: Суб 18 гру, 2021 11:08

Главная проблема нашей страны - это поиск виноватых и спасителей. Виноваты все:ватники, пшеки, америкосы и т.д. А в зеркало глянуть?

На самом деле почти все проблемы исходят от нас. Простой пример. Почему в Израиле война идёт уже 73 года, а страна развивается семимильными шагами? Мало того, у них нет лучших в мире чернозёмов, неограниченного количества воды, шикарного расположения для транзита между Европой и Азией, и прочих прелестей, которые есть у нас. Зато у них есть работящие люди и честное правительство. Этого вполне достаточно. Но, у нас нет ни одного ни другого.

Поэтому будем мы ещё долго бухтеть в тряпочку. Руководсвто страны будет и дальше воровать, суды брать взятки, журналисты писать заказухи, а мы и дальше не будем работать. Кто считает, что мы работящая нация то смею огорчить. Я знаю как работают в успешных странах, потому что сам там работал. И цифры не в нашу пользу. В успешных странах ВВП на душу населения на порядок выше нашего.

Поэтому готовьтесь в дальнейшему ухудшению. И никто, никакая партия, никакой президент нас не спасёт, пока мы ВСЕ, от пенсионера до президента, не изменим своего отношения к стране.