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У «Нафтогазi» назвали умову,
за якої не зможуть зберегти...

У «Нафтогазi» назвали умову, за якої не зможуть зберегти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:27

  tvd4 написав:До -5,° -8° греюсь кондиционерами, потом котел для дровяного мусора.


Гонять пыль по хате так себе удовольствие. Ну тут уж кому как, кому-то и стоя спать удобно :)
summacut
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:49

  lapay написав:
  antikkristall написав:Дадут и еще как, например, в обмен на поставки воды в Крым

А потім повісять нам споживання Лугандона. Простіше в США купувати, через Польщу.

Краще вже на Марсі.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 22:15

  lapay написав:Простіше в США купувати, через Польщу.


Поляки - подхуйловники еще те. Построили терминал с мощностью регазификации всего 5 млрд.куб.м. в год, при потреблении по стране в 15. Не могли построить в 5 раз мощнее хотя бы, чтобы братов выручить, которые землицы у них по Ровнэ с Тарнополем отломили 80 лет назад.
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 11:08

Главная проблема нашей страны - это поиск виноватых и спасителей. Виноваты все:ватники, пшеки, америкосы и т.д. А в зеркало глянуть?
На самом деле почти все проблемы исходят от нас. Простой пример. Почему в Израиле война идёт уже 73 года, а страна развивается семимильными шагами? Мало того, у них нет лучших в мире чернозёмов, неограниченного количества воды, шикарного расположения для транзита между Европой и Азией, и прочих прелестей, которые есть у нас. Зато у них есть работящие люди и честное правительство. Этого вполне достаточно. Но, у нас нет ни одного ни другого.
Поэтому будем мы ещё долго бухтеть в тряпочку. Руководсвто страны будет и дальше воровать, суды брать взятки, журналисты писать заказухи, а мы и дальше не будем работать. Кто считает, что мы работящая нация то смею огорчить. Я знаю как работают в успешных странах, потому что сам там работал. И цифры не в нашу пользу. В успешных странах ВВП на душу населения на порядок выше нашего.
Поэтому готовьтесь в дальнейшему ухудшению. И никто, никакая партия, никакой президент нас не спасёт, пока мы ВСЕ, от пенсионера до президента, не изменим своего отношения к стране.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 16:15

  lapay написав:Простіше в США купувати, через Польщу.


Кстати, в СПГ-терминал в Клайпеде в декабре пришло уже несколько СПГ танкеров из российского порта Высоцк. Комизма добавляет тот факт, что терминал как раз и был построен в 2014 году, чтобы снизить зависимость Литвы от российского газа.
Может и пшекам перепадет с их терминалом в Свиноустье, если сильно хрюкать не будут на дяду Вову. А то, знаете ли, уголь и продукты его сгорания здоровья не добавляют. А там мож и нам обломиться с панского плеча пару баллонов :)
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 21:57

  vitaliian написав:
  nikatrunko573 написав:Задовбали!!! В нас газу цілком достатньо у сховищах на весь опалювальний період
нету столько газа, в январе увидите как начнут импортировать.

А вот и первые ласточки
Уже с 1 января следующего года Венгрия начнет поставлять гарантированные объемы газа Украине - соглашение позволит транспортировать до 8 млн кубометров газа в сутки.

Об этом сообщил в Facebook гендиректор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По информации чиновника, впервые с 2014 года Украина увеличивает свои гарантированные мощности для импорта газа из Европы.

"Оператор ГТС Украины и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина", - написал Макогон.

Он добавил, что это создаст возможности для доступа украинских трейдеров к LNG-терминалу на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, для диверсификации источников поставок газа.

"Соглашение позволит физически транспортировать ежесуточно до 8 млн кубометров газа из Венгрии в Украину. Это, например, как дневной объем потребления газа по Киеву, который является крупнейшим потребителем газа", - уточнил Макогон.

Вместе с суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 8 млн кубометров в сутки.
vitaliian
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