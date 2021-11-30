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ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:56
Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
Дивися повний текст ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:56
"Они действуют уже 8 лет" и кому от этого стало хуже?
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toanva
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