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ЄС продовжив економічні санкції
проти Росії на 6 місяців

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:56

ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

Дивися повний текст ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:56

"Они действуют уже 8 лет" и кому от этого стало хуже?
toanva
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:39

toanva напишите лучше "ничего про санкции не знаю, но "кому от этого стало хуже" написать просто обязательно.

Ну или если действительно сложно посмотреть в интернете конкретные отрасли и компании, которые пострадали от санкций, то посмотрите хотя бы такую простую вещь, как изменение курса доллара к рублю в 2014м: https://www.xe.com/currencycharts/?from ... B&view=10Y
andretar
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Модератори: Ірина_, Модератор

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