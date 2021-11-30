Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
Дивися повний текст ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 10:56
ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ЄС продовжив економічні санкції проти Росії на 6 місяців.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 11:39
toanva напишите лучше "ничего про санкции не знаю, но "кому от этого стало хуже" написать просто обязательно.
Ну или если действительно сложно посмотреть в интернете конкретные отрасли и компании, которые пострадали от санкций, то посмотрите хотя бы такую простую вещь, как изменение курса доллара к рублю в 2014м:
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