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1000% річних — не межа. НБУ
не обмежуватиме відсотки за...

1000% річних — не межа. НБУ не обмежуватиме відсотки за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:30

1000% річних — не межа. НБУ не обмежуватиме відсотки за...

Пропонуємо до обговорення:
НБУ не буде обмежувати максимальні відсоткові ставки за мікрокредитами, хоча зараз вони інколи перевищують 1000% річних.

Дивися повний текст 1000% річних — не межа. НБУ не обмежуватиме відсотки за мікрокредитами.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:30

Дурнів багато...
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:32

Конечно, не предел. 2% в день при максимальном сроке 14 дней - это 62290% годовых :)
summacut
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