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Зловживали монопольним становищем. АМКУ призначив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:28
Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України підозрює компанію Roshen Europe B.V., зареєстровану в Нідерландах, у зловживанні монопольним становищем на ринку патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.
Дивися повний текст Зловживали монопольним становищем. АМКУ призначив розгляд справи проти групи Roshen
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:28
ЗЕлені "копають" під свого політичного конкурента... не дивно
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fishman
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:51
Та где копают - признать, признать и прекратить? Остается, как в анекдоте - убрал, но не прекратил...
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Dikoy
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