Антимонопольний комітет почав перевірку щодо суттєвого здорожчання курячих яєць протягом вересня та жовтня.
Дивися повний текст
АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 жов, 2022 06:59
АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
АМКУ почав перевірку причин суттєвого здорожчання яєць
|