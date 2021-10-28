RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зловживали монопольним
становищем. АМКУ призначив...

Зловживали монопольним становищем. АМКУ призначив...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:28

Зловживали монопольним становищем. АМКУ призначив...

Пропонуємо до обговорення:
Антимонопольний комітет України підозрює компанію Roshen Europe B.V., зареєстровану в Нідерландах, у зловживанні монопольним становищем на ринку патоки крохмальної кукурудзяної та глюкозних сиропів.

Дивися повний текст Зловживали монопольним становищем. АМКУ призначив розгляд справи проти групи Roshen.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96709
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:28

ЗЕлені "копають" під свого політичного конкурента... не дивно
fishman
 
Повідомлень: 205
З нами з: 18.03.17
Подякував: 100 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:51

Та где копают - признать, признать и прекратить? Остается, как в анекдоте - убрал, но не прекратил...
Dikoy
 
Повідомлень: 1274
З нами з: 19.03.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:38

  Dikoy написав:Та где копают - признать, признать и прекратить? Остается, как в анекдоте - убрал, но не прекратил...


Не будьте наивны. Просто так ничего не делается. Будет штраф.
sensei
 
Повідомлень: 1127
З нами з: 03.01.11
Подякував: 51 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ розслідує законність приватизації заводу Більшовик...
R2 » Чет 18 лис, 2021 12:45
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 лис, 2021 14:33
sena_2008atp
Приватизація «Більшовика»: АМКУ перевірить, чи була...
R2 » Сер 03 лис, 2021 15:02
1 142
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 15:02
Omega
Змова на торгах: АМКУ оштрафував на майже 200 мільйонів...
R2 » Сер 27 жов, 2021 20:06
4 456
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 жов, 2021 20:03
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2351)
18.12.2021 00:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.