Комунальна корпорація «Київавтодор» за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн.
Дивися повний текст Київ замовив ремонт Хрещатика майже за 740 млн грн.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:47
Київ замовив ремонт Хрещатика майже за 740 млн грн
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київ замовив ремонт Хрещатика майже за 740 млн грн.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|