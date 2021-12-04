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Київ замовив ремонт Хрещатика
майже за 740 млн грн

Київ замовив ремонт Хрещатика майже за 740 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 19:47

Київ замовив ремонт Хрещатика майже за 740 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Комунальна корпорація «Київавтодор» за результатами тендеру уклала угоду з ТОВ «Онур конструкціон інтернешнл» на ремонт вулиці Хрещатик вартістю 739,50 млн грн.

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