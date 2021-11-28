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Засновник Tesla стверджує, що
стане найбільшим платником...

Засновник Tesla стверджує, що стане найбільшим платником...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:27

Засновник Tesla стверджує, що стане найбільшим платником...

Пропонуємо до обговорення:
Мільярдер Ілон Маск заявив у соціальній мережі Twitter, що заплатить більше податків, ніж будь-який американець в історії.

Дивися повний текст Засновник Tesla стверджує, що стане найбільшим платником податків в історії США.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:27

Маск - не засновник Тесли.
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