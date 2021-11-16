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Борги у спадок: кому доведеться
гасити чужі кредити —...

Борги у спадок: кому доведеться гасити чужі кредити —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 01:30

Борги у спадок: кому доведеться гасити чужі кредити —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів адвокат юридичної компанії Investment Service Ukraine Володимир Пищида.

Дивися повний текст Борги у спадок: кому доведеться гасити чужі кредити — думка експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 01:30

"размер требования кредитора не может превышать стоимость наследственного имущества, а если стоимость имущества меньше размера обязательства, смысл принимать такое наследство отсутствует"
Интересно, "размер требования кредитора" и "размер обязательства" - это разные вещи? Если одинаковые, то из первой половины предложения вытекает, что "стоимость имущества меньше размера обязательства" быть просто не может.
moveton
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