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Як скасувати постанову
поліції за порушення ПДР

Як скасувати постанову поліції за порушення ПДР
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 22:59

Як скасувати постанову поліції за порушення ПДР

Пропонуємо до обговорення:
Кожен водій зобов’язаний знати й дотримуватись Правил дорожнього руху, у випадку їх порушення, може понести покарання.

Дивися повний текст Як скасувати постанову поліції за порушення ПДР.
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