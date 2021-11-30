Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Як будуть карати водіїв за «лису» гуму.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 08:46
Як будуть карати водіїв за «лису» гуму
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як будуть карати водіїв за «лису» гуму.
Додано: Нед 19 гру, 2021 09:51
Наказывать штрафами поднимать тарифы и повышать цены-это уже девиз наших керманычей.
Додано: Нед 19 гру, 2021 10:35
Додано: Нед 19 гру, 2021 17:08
Вчера вечером всем домом наблюдали работу полиции с неалекватным (или вхлам пьяным или под веществами) водителем Ford КА6011ЕН. Водитель протаранил припаркованное у дома авто, сломал булат, пытался уехать и сбежать с места ДТП. 2 наряда полиции няньчились с ним как с ребёнком, не могли толком управлять процессом. Было совсем не понятно по какой процедуре всё происходило и вообще мало надежды что в суде ему достанется по закону.
Как они будут уговаривать на штаф за полулысую резину, выпрашивать?
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:37
У людей денег много, вот кто не в состоянии купить ещё 1 комплект , тот пытается сэкономить
Додано: Нед 19 гру, 2021 18:39
Штраф ни к чему..у людей денег нету.. нет бы подарили новый комплект резины.. вместо штрафа...
Додано: Пон 20 гру, 2021 08:20
Штраф надо сделать не 340 а хотя-бы 3400 тогда мало вероятно что будут ездить на лысой есле дешевле резину купить чем штрафы за неё платить.
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